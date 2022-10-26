Все, что для этого нужно – отключить одну настройку.

Скорость разрядки аккумулятора смартфона зависит от уймы разных факторов. Специалисты CNET решили рассказать как минимум об одном, возможно, не совсем очевидном способе, который может помочь решить данную проблему.

Вы можете удивиться, узнав, как много заряда "съедает" автоматическое обновление приложений в фоновом режиме. Причем касается это как айфонов, так и Android-смартфонов – и там, и там данная функция отключаемая.

Запретить обновление фоновых приложений на iPhone

"Настройки" → "Основные" → "Фоновое обновление приложения".

переведите переключатель напротив пункта Фоновое обновление приложений в положение выключено (он станет неактивным).

Там же можно отключить, или наоборот, включить фоновый режим для каждого конкретного приложения.

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Запретить обновление фоновых приложений на Android

"Настройки" → "Сеть и Интернет" → "Экономия трафика";

установите переключатель в нужное положение.

Когда экономия трафика включена, внутри самого приложения все будет подгружаться медленнее, но батарея больше не будет таить на глазах без особых на то причин.

Стоит отметить, что ограничение передачи данных в фоновом режиме может помешать работе некоторых служб и приложений. Чтобы не допустить этого, активируйте для них параметр "Неограниченный мобильный Интернет".

К слову, если вы только что обновились новеньким Android-смартфоном, рекомендуем уделить особое внимание его первоначальной настройке. Считается, что операционная система от Google намного функциональнее, но сложнее в осваивание по сравнению с iOS, которая стоит в айфонах.

Поэтому важно сразу все настроить правильно, чтобы получить максимальное удовольствие от пользования устройством. УНИАН делился советами, что нужно сделать сразу после покупки нового Android-смартфона.

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