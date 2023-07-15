Неработающий наушник может быть очень раздражающей проблемой, но, во многих случаях, это происходит по вине пользователя. И она легко решается.

Согласитесь, порой нет ничего более раздражающего, чем один неработающий наушник. Хоть у TWS-гарнитур нет провода, который может перетереться и сломаться, вместо этого они подвержены багам и прочим аппаратным ошибкам.

Если вы оказались в подобной ситуации, УНИАН собрал универсальную памятку для AirPods и гарнитур других брендов. Давайте разбираться, что делать, если перестал работать один наушник, и почему это может происходить.

Не работает беспроводной наушник – что нужно сделать первым делом

Первое, и самое очевидное, проверьте зарядку. Бывает так, что один наушник нормально заряжен, а другой полностью разряжен и по какой-то причине не получил заряда, пока находился в кейсе. Могут быть проблемы с контактами, либо сам пользователь как-то неправильно разместил наушник в кейсе.

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Решение простое: просто положите наушники в кейс, а сам футляр подключите к зарядке. Через полчаса можно попытаться снова подключить наушники к смартфону или другому необходимому гаджету.

Второй момент – во всех TWS-гарнитурах всегда есть один главный и один второстепенный наушник, и синхронизация обычно начинается с ведущего. Однако иногда наушники (в частности, дешевые модели) во время сопряжения могут восприниматься как два разных устройства, хотя должны распознаваться как одно.

Зайдите в настройки смартфона и убедитесь, что наушники правильно подключены. Если все кажется в порядке, попробуйте разконектиться и повторно подключить наушники. В конце проверьте работоспособность аксессуара на телефоне друга, чтобы исключить возможность поломки вашего смартфона.

Третья причина того, что перестал работать левый или правый наушник заключается в программном сбое. Попробуйте зайти в настройки устройства на вашем телефоне и сбросить их. В некоторых случаях требуется удерживать кнопку на гарнитуре для выполнения сброса.

Еще случается, что помогает обновление драйверов. К примеру, на AirPods драйвера устанавливаются автоматически, но многие другие наушники необходимо обновлять вручную с помощью фирменных приложений.

Если советы выше не помогли, то, скорее всего, один из ваших наушников уже "отжил свое". Приходится принять, что TWS-наушники не вечны, а маленькие аккумуляторы, которыми они оснащены, истощаются.

К слову, у Honor недавно вышли "убийцы" AirPods Pro – стоят в 10 раз дешевле наушников Applе. Наушники получили функцию активного шумоподавления и режим прозрачности, а с использованием кейса на одной зарядки они могут протянуть до 35 часов.

Также УНИАН делился рейтингом лучших беспроводных наушников для спорта и бега в 2023 году. Туда вошли модели от Bose, Apple, Anker и других производителей.

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