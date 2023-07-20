Гарнитура одинаково хорошо будет работать и с iPhone, и с Android-гаджетами. Уже в продаже за $350.

Принадлежащая сейчас Apple компания Beats представила новые беспроводные наушники Beats Studio Pro. Презентации не было, показали только промо-ролик и добавили страницу в магазине Apple.

Из главных фишек – 40-мм кастомные драйвера, которые воспроизводят звук с практически нулевыми искажениями. Также гарнитура поддерживает активное шумоподавление, режим "прозрачности" и пространственное аудио. Последняя функция, кстати, впервые вышла за пределы линейки AirPods.

Вместе с тем, Beats Studio Pro стали первыми наушниками Apple, которые поддерживают полноценный Lossless через кабель USB-C. Что касается автономности, то заряда хватит на 24 часа с включенным ANC и до 40 часов без шумоподавления. Для подключения используется Bluetooth 5.3.

Производитель заявляет, что гарнитура одинаково хорошо будет работать и с Android, и с iOS. Сопряжение с iPhone улучшили, но и на Android теперь есть поддержка технологии Fast Pair для быстрого сопряжения с устройствами. Можно и бесшовно переключаться между разными Android-гаджетами.

Beats Studio Pro уже поступили в продажу. Стоимость наушников в США составляет 350 долларов или около 13 000 грн.

А меж тем Apple готовится к анонсу осенних новинок. Ранее стало известно, что осенью купертиновцы проведут две презентации. Первая пройдет в сентябре, где покажут новые айфоны и смарт-часы. Вторая презентация пройдет в октябре и будет посвящена новым макам.

Свежий чип M3 получат три модели – iMac 24", MacBook Air 13" и MacBook Pro 13. Скорее всего, изменений дизайна ждать не стоит, зато ожидается прирост в производительности и энергоэффективности.

А еще в 2023 может быть анонсировано третье поколение AirPods Pro и новые устройства для дома.

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