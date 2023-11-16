Всему виной мелкий мусор и пыль, которая забивается в шарнир дисплея.

Сервисные центры Apple заявили о неприятном "тренде" – в последние месяцы увеличилось количество обращений от владельцев ряда моделей MacBook Pro, дисплеи которых вышли из строя. Об этом сообщает издание Forbes.

Чаще всего проблема встречается в MacBook Pro, выпущенные в период с 2018 по 2020 год, включая модели A1989, A2251, A2289, A2338 и A2141. Однако и этот перечень может быть неполным.

Причинами поломок почти в 100% случаях являются пыль и мусор, которые попадает на шлейф экрана и повреждает его при открытии/закрытии ноутбука. В результате на дисплее появляются пятна, артефакты и полосы. Если не повезет, дисплей вовсе перестанет выводить картинку.

Видео дня

В более поздних моделях MacBook Pro с M1, M2 и M3 подобной проблемы нет, так как Apple в новых ноутбуках оснастила шарнир ноутбуков дополнительной защитой от грязи. Почему тогда Apple все это время молчала, неясно. Меж тем владельцам старых моделей советуют регулярно и тщательно чистить корпус в области экрана, чтобы предотвратить скопление пыли и грязи.

Forbes уточняет, что на страницах Reddit и сообщества Apple можно найти сотни писем от пострадавших одной и той же проблемой, чьи MacBook перестали работать из-за непредусмотрительности компании.

Ранее Apple подтвердила фатальный недостаток Pro-моделей iPhone 15 – их опасно покупать. Владельцы 15 Pro и 15 Pro Max уже сообщают о перегреве, вздутии батареи и выгорании дисплея.

Журналисты также узнали, что в последних iPhone установлены дешевые китайские аккумуляторы – оказывается, они предназначены только для 600 циклов зарядки. Таким образом, батареи в iPhone 14 и 15 стареют уж чересчур быстро, но Apple об этом не говорит.

Вас также могут заинтересовать новости: