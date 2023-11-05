Большого прорыва в мощности между ноутбуками 2023 и 2022 годов не случилось.

В сети появилась информация о тестировании нового MacBook Pro 14". Чип M3 Pro едва превосходит процессор прошлого поколения – разница очень небольшая.

Как передает MacRumors, процессор Apple M3 Pro проверили в Geekbench 6. Здесь 12-ядерная платформа получила 3035 баллов в одноядерном и 15 173 баллов в многоядерном тесте. Это немного больше, чем у M2 Pro, который набрал 2642 и 14 204 баллов.

Таким образом, M3 Pro на 14% быстрее, чем M2 Pro в одноядерном режиме – и лишь на 6% мощнее в более требовательных и ресурсоемких задачах.

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И M2 Pro, и M3 Pro оснащены 12-ядерным процессором, но в M3 Pro используется только шесть высокопроизводительных ядер и восемь энергоэффективных, тогда как в M2 – восемь высокопроизводительных и четыре энергоэффективных. Таким образом, хоть M3 Pro и производится по 3-нм техпроцессу, результирующий прирост производительности чипа снизился из-за того, что у него на два производительных ядра меньше.

Отдельно стоит отметить, что M3 Pro имеет на 25% меньшую пропускную способность памяти и на одно графическое ядро меньше по сравнению с M2 Pro. Поэтому, если вы владелец MacBook Pro с чипами M2 Pro, серию 2023 года можно смело пропускать.

Вышли новые MacBook Pro и iMac

В конце октября Apple провела вторую осеннюю презентацию, на которой представила обновленные MacBook Pro 14/16 и iMac 24 (2023). Они получили новые фирменные процессоры из семейства M3: по сути, это их единственное изменение.

Цену на 14-дюймовый MacBook Pro снизили до $1599, но в базе теперь не Pro-чип с 16 ГБ унифицированной памяти, а обычный M3 с 8 ГБ. MacBook Pro 16" обойдется в минимум $2499, а стоимость очередного iMac не изменилась и составила $1299.

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