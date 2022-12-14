Но работать это будет только в странах ЕС.

Издание Bloomberg со ссылкой на источники сообщает, что Apple готовится разрешить установку приложений на iPhone или iPad из альтернативных магазинов приложений.

На такой шаг купертиновцы вынуждены пойти из-за закона ЕС о цифровых рынках и цифровых услугах, направленного на создание равных условий для сторонних разработчиков.

Согласно данным Bloomberg, функция может появиться уже в iOS 17, которую представят летом 2023 года. К слову, закон ЕС предполагает, что компании (к ним же относится и Google), могут не соблюдать правила до 2024 года.

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Сейчас Apple разрабатывает варианты работы такого механизма: например, установка только одобренных приложений и запуск функции исключительно на территории Европейского союза. А если аналогичный закон примут в других странах, Apple будет вынуждена разрешить альтернативные магазины повсеместно.

Также Apple работает над API, которое позволит использовать NFC для оплаты через сторонние приложения. Если компания откажется исполнять законы ЕС, ей грозит приличный штраф – 10% от общего годового оборота, не только с территории Евросоюза.

До этого ЕС окончательно утвердил полный переход на USB-C

С 28 декабря 2024-го им должны быть оснащены все смартфоны, планшеты, камеры, наушники, электронные книги, консоли и колонки. Ожидается, что похожий стандарт будет введен и в отношении ноутбуков, однако его принятие может затянуться до 2026 года. То же самое касается стандартов быстрой зарядки.

Также закон позволяет потребителям выбрать – купить телефон с зарядным адаптером или без него. В ЕС уверены, что это поможет сократить количество отходов и сэкономить деньги потребителей.

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