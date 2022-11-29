Apple традиционно подвела итоги уходящего года, выбрав лучшие приложения и игры. Всего компания выделила 16 проектов для разных платформ, удостоив их премии App Store Award 2022.
Победителей в каждой из категории выбирали за "исключительное качество, передовые технологии, креативный дизайн и положительное культурное влияние", говорится в публикации на сайте Apple.
Приложения
- Приложение года для iPhone — BeReal;
- Приложение года для iPad — GoodNotes 5;
- Приложение года для Mac — MacFamilyTree 10;
- Приложение года для Apple TV — ViX;
- Приложение года для Apple Watch — Gentler Streak.
Игры
- Игра года для iPhone — Apex Legends Mobile;
- Игра года для iPad — Moncage;
- Игра года для Mac — Inscryption;
- Игра года для Apple TV — El Hijo;
- Игра года в Apple Arcade — Wylde Flowers;
- Игра года в Китае — League of Legends Esports Manager.
Приложения и игры, оказавшие "культурное влияние"
Вдобавок Apple выбрала пять приложений в рамках категории "Культурное влияние", которые "призывают людей более глубоко взаимодействовать со своими эмоциями, учат искренности общения с другими и предлагают отдать дань уважения своему наследию и поколениям, которые были до них".
- Приложение How We Feel предлагает оценить свое эмоциональное благополучие при помощи простых ежедневных тестов;
- Игра Dot’s Home освещает системную несправедливость в отношении цветных сообществ через захватывающую и вдумчивую историю о путешествии во времени;
- Приложение Locket Widget позволяет разместить на домашнем экране фотографии семьи и друзей;
- Приложение Waterllama помогает соблюдать питьевой режим в красочном оформлении и с приятными персонажами-помощниками;
- Игра Inua - A Story in Ice and Time предлагает увлекательное мистическое приключение, в ходе которого предстоит изучить исторические события, которые переплетаются с элементами инуитских традиций, фольклора и сказок.
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