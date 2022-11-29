Лучшее приложение для iPhone – BeReal. Игра – Apex Legends Mobile.

Apple традиционно подвела итоги уходящего года, выбрав лучшие приложения и игры. Всего компания выделила 16 проектов для разных платформ, удостоив их премии App Store Award 2022.

Победителей в каждой из категории выбирали за "исключительное качество, передовые технологии, креативный дизайн и положительное культурное влияние", говорится в публикации на сайте Apple.

Приложения

Приложение года для iPhone — BeReal;

Приложение года для iPad — GoodNotes 5;

Приложение года для Mac — MacFamilyTree 10;

Приложение года для Apple TV — ViX;

Приложение года для Apple Watch — Gentler Streak.

Игры

Видео дня

Приложения и игры, оказавшие "культурное влияние"

Вдобавок Apple выбрала пять приложений в рамках категории "Культурное влияние", которые "призывают людей более глубоко взаимодействовать со своими эмоциями, учат искренности общения с другими и предлагают отдать дань уважения своему наследию и поколениям, которые были до них".

Приложение How We Feel предлагает оценить свое эмоциональное благополучие при помощи простых ежедневных тестов;

Игра Dot’s Home освещает системную несправедливость в отношении цветных сообществ через захватывающую и вдумчивую историю о путешествии во времени;

Приложение Locket Widget позволяет разместить на домашнем экране фотографии семьи и друзей;

Приложение Waterllama помогает соблюдать питьевой режим в красочном оформлении и с приятными персонажами-помощниками;

Игра Inua - A Story in Ice and Time предлагает увлекательное мистическое приключение, в ходе которого предстоит изучить исторические события, которые переплетаются с элементами инуитских традиций, фольклора и сказок.

А меж тем Apple бесплатно раздает два месяца подписки на свой видеосервис Apple TV+. Предложение актуально для пользователей по всему миру, в том числе для жителей Украины. Единственное условие – отсутствие действующей оплаченной подписки Apple TV+.

Ранее УНИАН писал, что Apple решила отложить релиз новых Mac до 2023 года. Речь идет об обновленных моделях MacBook Pro 14" и 16" с чипсетами M2 Pro и M2 Max и Mac mini с M2 и, возможно, M2 Pro.

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