Пока что рекламные объявления есть в ленте каналов, а позже могут добраться и до групповых чатах.

В Telegram появится еще одно место, где пользователи будут видеть рекламные посты. Создатели мессенджера планируют внедрить ее в поисковую выдачу, хотя официально о таком методе рекламы пока не объявили.

В коде бета-версии Telegram для Android нашли упоминания рекламных объявлений в глобальном поиске мессенджера. Сейчас рекламные объявления есть в ленте каналов (между постами и после них), а позже, по слухам, могут появиться даже в групповых чатах.

Пользователи Telegram Premium смогут полностью отключить рекламу специальным переключателем. Разместить подобную рекламу можно будет через платформу Telegram Ads.

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Мессенджер Telegram появился в 2013 году. С самых первых дней работы его основатель Павел Дуров утверждал, что мессенджер будет "всегда бесплатным, без рекламы, без платных подписок". Однако летом 2022-го была запущена подписка Telegram Premium, которая должна была покрыть расходы на серверы приложения. И с тех пор количество функций, связанных с монетизацией, начало стремительно расти.

Так, в Telegram-каналах появилась возможность публиковать платные посты по аналогии с Patreon или OnlyFans. Такой контент скрыт за "сверкающей" анимацией, рядом – пометка, сколько нужно заплатить, чтобы увидеть его.

А с последним обновлением в мессенджер добавили платные сообщения – как личные, для пользователей, которых нет в вашем списке контактов, так и для комментариев в каналах.

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