Западные санкции всё явственнее сказываются на жизни рядовых россиян.

Скорость мобильного интернета в России начала замедляться. Эксперты говорят о нехватке оборудования.

Как свидетельствует отчет TelecomDaily, попавший в руки издания "Известия", скорость мобильного интернета падает во всех регионах России, кроме Москвы.

Так, в среднем по России скорость упала на 7% по сравнению с февралем прошлого года - до 18,3 Мбит/с. А в столице наоборот выросла сразу на треть – до 34,7 Мбит/с.

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Эти расчеты основаны на результатах "десятков тысяч замеров", проведенных пользователями с помощью специального мобильного приложения.

Падение скорости мобильного интернета в России эксперты объяснили дефицитом сетевого оборудования после введения западных санкций. Сейчас мобильные операторы обновляют оборудование преимущественно в крупных городах.

"Именно там самый большой спрос на их услуги. Кроме того, любые сложности со связью в Москве или Петербурге могут стать для оператора источником серьезных имиджевых проблем. И, напротив, никто не заметит, если в отдаленном райцентре скорость снизится на 20–30%", — заявил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

Последствия западных санкций для России

Весь прошедший год против России вводили один пакет санкций за другим. Благодаря стечению ряда благоприятных для Кремля факторов, быстрого обвала российской экономики не произошло. Однако последствия санкций ощущаются всё отчетливее.

Так, Россия практически лишилась доступа на рынок новых самолетов и авиазапчастей. По этой причине в российских авиакомпаниях начался самолетный каннибализм – одни машины разбирают на запчасти, чтобы отремонтировать остальные.

Нефтегазовые доходы страны-агрессора за год рухнули почти на 40%. Учитывая колоссальную зависимость российского бюджета от нефтедолларов, это грозит большими финансовыми трудностями для Кремля.

Иногда санкции оставляют россиян без самых обычных продуктов, которые производятся в самой же России. Например, недавно стало известно о нехватке пленки, в которую упаковывают обычную колбасу.

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