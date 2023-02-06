Приложение стало брендом Украины в мире цифровых разработок. Успешная сделка по его продаже может обеспечить украинский бюджет десятками миллионов долларов, считает Федоров.

На данный момент по меньшей мере пять стран вдохновились успехом украинского цифрового приложения "Дія" и хотят разработать собственные аналоги в рамках цифровизации общества.

Как уточнил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью Радио Свобода, речь идет о возможном партнерстве не только со странами ЕС. Украинскую разработку также хотят получить некоторые страны Азии и Африки.

"По сути это такой определенный элемент дипломатии становится для нас. Это продукт, который сам себя продает. Это бренд Украины, это репутация, это развитие нашего политического влияния", - пояснил министр.

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По словам Федорова, успешная продажа "Дії" может пополнить украинский бюджет на круглую сумму, так как Минцифры собирается продвигать приложение в комплексе с другими продуктами.

"Каждый из этих продуктов может стоить десятки миллионов долларов. И поэтому речь может идти о миллиардах гривен от одной страны по внедрению "Дії" за короткий период времени", - рассказал он.

Приложение "Дія" - последние инновации

Напомним, что официальная презентация приложения "Дія" состоялось 6 февраля 2020 года под руководством Министерства цифровой трансформации Украины. Постепенно его совершенствовали и уже сейчас, помимо наличия электронной версии документов, приложение обеспечивает украинцев множеством дополнительных функций, упрощая им жизнь.

К примеру, там запустили программу "еОселя", позволяющую украинцам получить государственную льготную ипотеку "онлайн".

Также украинцы вскоре смогут узнавать, какой государственный орган запрашивал их персональные данные через "Дію".

Недавно на портале запустили запись на бета-тестирование услуги, которая предусматривает подачу заявления на получение госпомощи для семей с детьми.

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