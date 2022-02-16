Во время хакерских атак пострадали "Ощадбанк", "ПриватБанк", а также ряд сайтов госорганов.

Банковская система работает в штатном режиме не потому что DDOS-атаки остановились, а потому что научились с ними справляться.

Об этом на пресс-конференции сообщил директор департамента безопасности Национального банка Украины Игорь Коновалов.

"Даже если DDOS-атаки будут повторяться, мы уже знаем, что это за атаки. Мы знаем, как с ними справляться. Если говорить об уровне защищенности банковской системы, то я бы сказал, что банковская система достаточно защищена", - отметил он.

Новая кибератака на Украину - что известно

15 февраля хакеры осуществили DDOS-атаку на ряд порталов госучреждений Украины. В частности, на официальные сайты Минобороны и ВСУ. Также пострадали "Ощадбанк", "ПриватБанк" и портал "Дия".

Для защиты сервисных мощностей украинские специалисты направили весь трафик сайта Минобороны через дополнительный сервис защиты, что расположен в США.

Работа банковских ресурсов по состоянию на 19:30 была восстановлена.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что кибератака 15 февраля была крупнейшей в истории государства. По мнению Мінцифри, за очередной атакой может стоять Россия.

Позже заместитель председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Виктор Жора сообщил, что кибератака на государственные банки и сайты продолжалась и 16 февраля, однако не угрожала работе ресурсов.

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