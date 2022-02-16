В Госспецсвязи прогнозируют, что атака не может продолжаться долго.

Вчерашняя кибератака на государственные банки и сайты продолжается до сих пор, однако на данный момент она не ставит под угрозу работу ресурсов, которые являются ее мишенью.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил заместитель главы Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Виктор Жора.

"Атака продолжается уже более суток, и мы понимаем, что она не может длиться вечно. Нам удалось существенно снизить уровень вредоносного паразитного трафика с помощью ограничения соответствующих списков контроля доступа, с помощью конфигурирования политик на средствах противодействия DDoS-атакам, работают наши центры очистки. Несмотря на то, что атака продолжается, мы видим, что те веб-ресурсы, которые являются мишенью этих атак, они продолжают функционировать", - сказал он.

Новая кибератака на Украину

15 февраля DDoS-атакам подверглись сайты Министерства обороны и Вооруженных сил Украины. Были также зафиксированы перебои в работе веб-сервисов государственных "Ощадбанка" и "Приватбанка".

Работа банковских ресурсов по состоянию на 19:30 была восстановлена.

Как сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, кибератака 15 февраля была самой крупной в истории государства.

По мнению Минцифры, за очередной атакой может стоять Россия.

Как писал УНИАН, в январе против 70 украинских сайтов была совершена кибератака. Неизвестные заблокировали работу веб-ресурсов органов госвласти.

Новые кибератаки России, по мнению западных экспертов, могут ударить по критической инфраструктуре, в том числе больницах и банках.

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