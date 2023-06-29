"Домашний интернет" от Киевстар продолжает активно сотрудничать с громадами, ОСМД и просто неравнодушными жителями и безвозмездно подключать Wi-Fi в их бомбоубежищах или укрытиях.

Телеком оператор начал эту инициативу с первых дней полномасштабной войны. За это время к бесплатному интернету было подключено более 1460 укрытий по всей стране, а расходы на этот проект превысили 690 тыс. грн. Компания подчеркивает необходимость пользоваться укрытиями во время воздушных тревог и прилагает усилия, чтобы граждане находились там, оставаясь на связи с близкими, и были в курсе событий.

Чтобы подать заявку на подключение бомбоубежища или укрытия к интернету, нужно обратиться с запросом на электронный адрес wifi@kyivstar.net, отметив свои контакты и адрес подключения. Технический специалист компании оперативно предоставит обратную связь о возможности подключения и времени, которое необходимо для выполнения запроса.

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Кроме этого, "Домашний интернет" от Киевстар продолжает подключать модульные городки для переселенцев и также готов к сотрудничеству с застройщиками. Услуга подключения является бесплатной для всех жителей модульных городков. Сейчас интернет подключен уже в 1184 модульных домиках.

Справка о Киевстаре

Киевстар - крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, который по состоянию на март 2023 года обслуживал 24,3 млн абонентов мобильной связи и более 1,1 млн абонентов "домашнего интернета". Компания предоставляет услуги с использованием широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G, Big Data, Cloud solutions, сервисы для киберзащиты, цифровое ТВ и др. Киевстар помогает абонентам, обществу и стране преодолевать сложности военного времени. За время полномасштабной войны компания предоставила гуманитарной помощи ВСУ, абонентам, обществу на сумму почти 1,1 млрд грн. Акционер Киевстар – международная группа VEON. Акции группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар 25 лет работает в Украине и признан крупнейшим налогоплательщиком на телеком-рынке, лучшим работодателем и социально ответственной компанией.