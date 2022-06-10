Национальный телеком оператор начал использовать в тестовом режиме технологию мобильной передачи данных LTE 2300-TDD. Благодаря новой мобильной технологии компания планирует увеличить пиковую скорость передачи данных и развивать услуги связи в регионах, где дата-трафик стремительно растет.

Во втором квартале 2022 года Национальный телеком регулятор (НКЭК) выделил трем мобильным операторам для временного использования дополнительные полосы радиочастот в диапазоне 2100 МГц (по 5 МГц каждому) для увеличения емкости действующих сетей 3G, или улучшения радиопокрытия сетей LTE/4G. Недавно телеком регулятор также предоставил разрешение компании "Киевстар" временно (на период действия военного положения) подключить радиооборудование в диапазоне 2300 МГц. Благодаря этому компания планирует увеличить емкость мобильной сети на приграничных территориях и в городах, в которых во время войны мигрировало большое количество жителей из других регионов страны. В частности, по аналитическим данным Киевстара, после 24 февраля 2022 года более 4 млн абонентов переехали на запад Украины.

Как прокомментировал президент Киевстара Александр Комаров, "стабильная работа телеком сетей помогает приближать победу. Мы благодарны руководству страны и руководству отрасли за всестороннюю поддержку и создание новых возможностей для обеспечения более устойчивой и надежной мобильной связи для граждан Украины, государственных структур и бизнеса, что является нашей первоочередной задачей в условиях военного положения".

Особенностью новой мобильной технологии является то, что прием и передача данных осуществляется на тех же частотах. Это позволяет оператору более эффективно управлять пропускной способностью сети. "Пиковая" скорость мобильной передачи данных по технологии LTE 2300-TDD при ширине полосы частот 40 МГц может достигать 600 Мбит/с в идеальных радио условиях.

Для клиентов использование новой мобильной технологии означает более качественные услуги мобильного интернета в местах высокой концентрации трафика, качественную трансляцию потокового видео, больше возможностей для осуществления финансовых операций в онлайн режиме, быстрый запуск "дистанционных рабочих мест" и др.

Первые базовые станции, работающие по новой технологии, уже установлены в Тернополе. "Сейчас мы включили в Тернополе первые две из трех базовых станций LTЕ 2300-TDD, - говорит Александр Комаров. – Но хотим развивать новую технологию по всей Украине и до конца текущего года планируем установить 100 таких базовых станций".

Развитие в Украине новых мобильных технологий стало возможным благодаря содействию государственных ведомств - это национальный Регулятор (НКЭК) и Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ), Министерство цифровой трансформации, Госспецсвязи. Также активную помощь в реализации этого проекта принимают зарубежные поставщики оборудования радио сетей - компании Ericsson, Huawei, Nokia, ZTE.

Справка о Киевстар:

Киевстар - крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, который по состоянию на март 2022 года обслуживал 26 млн абонентов мобильной связи и более 1 млн абонентов "домашнего интернета". Компания предоставляет услуги на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G. На сегодня более 90% населения Украины проживает в зоне сети LTE Киевстар. Компания обеспечивает самую высокую среди мобильных операторов Украины среднюю скорость передачи данных в сети мобильной связи, что подтверждается исследованиями Speedtest от Ookla.

Клиентам компании доступны возможности мобильной, фиксированной связи и интернета, конвергентные решения, а также инновационные услуги Big Data, IoT, Cloud solutions, мобильные финансовые услуги, цифровое ТВ и др. Акционеры Киевстар – международная Группа VEON, офис в Нидерландах. Акции группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар 24 года работает в Украине, и признан как самый большой плательщик налогов на телеком рынке, лучший работодатель и социально ответственная компания.