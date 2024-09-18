Киевстар обновляет программу лояльности для пользователей приложения "Мой Киевстар"

Благодаря новым предложениям программы лояльности "Оце подарунки" для пользователей приложения "Мой Киевстар", абоненты могут не только получать дополнительные минуты и мегабайты, но и воспользоваться эксклюзивными предложениями от партнеров и принять участие в розыгрыше билетов на концерт группы Океан Эльзы.

В рамках программы, пользователи приложения могут выбирать промокоды со скидками от таких известных брендов, как: Киевстар ТВ, EVA.UA, АЗК WOG, Master Zoo, Domino's, Uklon и многие другие.

Кроме того, среди участников программы лояльности "Оце подарунки", которые выберут предложение "Концерт Океан Эльзы", разыграют билеты на концерт группы. Концерт будет посвящен 30-летию группы и состоится в Киеве 11 октября во Дворце спорта. Пять победителей получат по 2 билета каждый. Результаты розыгрыша опубликуют на официальных страницах Киевстар.

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"Мы активно работаем над тем, чтобы как можно больше абонентов пользовались приложением "Мой Киевстар", ведь с ним можно самостоятельно анализировать свои расходы и заказывать дополнительные услуги, а также получить доступ к эксклюзивным бонусам и акционным предложениям. Благодаря программе лояльности приложение может не только улучшить клиентский опыт абонентов, но и сделать его более веселым. Надеемся, наши пользователи присоединятся к программе и получат удовольствие от участия" - прокомментировала CTO продукта "Мой Киевстар" Оксана Голубец.

Напомним, что "Мой Киевстар" - это приложение для самостоятельного управления собственным номером, анализа расходов и объема услуг по номеру, подключения/отключения услуг и замены тарифного плана. В приложении можно пополнять счет без комиссии. Киевстар и в дальнейшем будет предлагать другие выгодные акции для всех абонентов, которые пользуются приложением.

Справка о Киевстар

Киевстар - крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, который по состоянию на июнь 2024 года обслуживал более 23 млн абонентов мобильной связи и более 1,1 млн абонентов "Домашнего Интернета". Компания предоставляет услуги с использованием широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G, Big Data, Cloud solutions, сервисы для киберзащиты, цифровое ТВ и др. Киевстар развивает в Украине новые телеком технологии и в течение 2023-2027 годов планирует инвестировать в это направление 1 млрд долл. Компания помогает Украине преодолевать вызовы военного времени и за последние два года выделила более 2 млрд грн для поддержки ВСУ, абонентов, на реализацию социальных проектов. Акционер Киевстар - международная Группа VEON. Акции Группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар 26 лет работает в Украине и признан крупнейшим налогоплательщиком на рынке электронных коммуникаций, лучшим работодателем и социально ответственной компанией. Дополнительная информация: pr@kyivstar.net, www.kyivstar.ua