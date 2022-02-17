На фоне увеличения количества кибератак, с которыми все чаще сталкиваются компании и госорганизации по всей Украине, Киевстар постоянно расширяет список решений, защищающих IT-инфраструктуры, ресурсы и сервисы клиентов от действий киберпреступников.

За год в Киевстар блокируется до 700 миллионов сетевых попыток-атак периметра, более 4-х миллионов атак на веб-сайты и веб-аппликации, а также более 250 DDoS-атак. Опираясь на собственный опыт и понимая важность обеспечения бесперебойности работы бизнеса, Киевстар формирует целую экосистему сервисов по киберзащите, которыми могут пользоваться и клиенты.

В частности, компания с апреля 2021 года предлагает сервис комплексной защиты AntiDDoS, который отслеживает и автоматически блокирует кибератаки, направленные на ограничение доступа к IT-системам или ресурсам компаний. В основе сервиса решение FortiDDoS от разработчика Fortinet, которое Киевстар использует для защиты собственных систем. AntiDDoS работает на интернет-сети Киевстар. После подключения система в течение 14-30 дней изучает структуру трафика, поступающего из интернета в подсети (ресурсы) компании, после чего в дальнейшем отслеживает все в автоматическом режиме и в случае обнаружения отклонений от легитимного трафика перенаправляет его на очистку. Только после этого он возвращается к клиенту.

Также Киевстар предлагает решение для комплексной защиты от киберугроз, в которое вошли инструменты, разработанные ведущими поставщиками решений в сфере информационной защиты – Fortinet и Barracuda. Их можно использовать как комплексом, так и отдельными сервисами, а также совмещать с уже установленными у клиентов решениями. Функционал инструментов для киберзащиты позволяет организовать:

Защиту корпоративной почты (Email Security) от вредоносного программного обеспечения, фишинговых атак, спама и других киберугроз. Предотвращает потерю данных, шифрует и архивирует электронную почту.

(Email Security) от вредоносного программного обеспечения, фишинговых атак, спама и других киберугроз. Предотвращает потерю данных, шифрует и архивирует электронную почту. Защиту от разноуровневых атак, фильтрацию корпоративного трафика (Next Generation Firewall). Обнаруживаются и блокируются новые сложные угрозы, при этом не уменьшается производительность и пропускная способность сети.

(Next Generation Firewall). Обнаруживаются и блокируются новые сложные угрозы, при этом не уменьшается производительность и пропускная способность сети. Защиту веб-приложений (Web Application Firewall (WAF)) от вредоносного трафика из интернета. Анализируется http-трафик между веб-приложением и сетью интернет, отфильтровываются обнаруженные угрозы.

(Web Application Firewall (WAF)) от вредоносного трафика из интернета. Анализируется http-трафик между веб-приложением и сетью интернет, отфильтровываются обнаруженные угрозы. Защиту корпоративной сети (Network Access Control (NAC)) от неавторизованных пользователей и злоумышленников. Предоставляется сетевой доступ по профилю пользователя и выясняется, безопасно ли подключать к сети то или иное устройство.

(Network Access Control (NAC)) от неавторизованных пользователей и злоумышленников. Предоставляется сетевой доступ по профилю пользователя и выясняется, безопасно ли подключать к сети то или иное устройство. Работу систем защиты данных для анализа поведения пользователей (User and Entity Behavioral Analytics (UBA / UEBA)). Обнаруживается любое аномальное поведение в сети и нарушение правил, установленных компанией.

(User and Entity Behavioral Analytics (UBA / UEBA)). Обнаруживается любое аномальное поведение в сети и нарушение правил, установленных компанией. Защиту конечных точек (Endpoint Security) ИТ-инфраструктуры компании (серверов, ПК, ноутбуков, смартфонов) от известных и неизвестных атак. Обнаруживаются, анализируются и блокируются различные угрозы — взлом устройства, заражение вирусом, спам других устройств и тому подобное.

При этом Киевстар понимает важность хранения и обновления данных, с которыми работают клиенты, элементов их инфраструктуры и сервисов. И советует использовать возможности облачных решений, которые помогают хранить, резервировать и обновлять данные из облачных ресурсов в случае аварии, кибератаки или другой кризисной ситуации. В частности, можно воспользоваться возможностями платформы Azure и резервным копированием данных Azure Backup, чтобы уберечь себя от потери важной информации. Настроить хранение и резервное копирование даже чувствительных данных возможно с помощью маскировки или деперсонализации, что особенно важно для банковских структур.

Подобрать оптимальное решение для киберзащиты конкретной компании можно с помощью экспертов Киевстар. Также оператор оказывает поддержку в работе сервисов после подключения. Получить больше информации и заказать консультацию можно на официальном сайте.

Справка о Киевстар

Киевстар – крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, которого выбрали 26,3 млн абонентов мобильной связи и более 1 млн абонентов "Домашнего интернета". Компания предоставляет услуги на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G. На сегодня более 90% населения Украины живет в зоне сети LTE Киевстар. Компания обеспечивает самую высокую среди мобильных операторов Украины среднюю скорость передачи данных в сети мобильной связи, что подтверждается исследованиями Speedtest от Ookla. Клиентам компании доступны возможности мобильной, фиксированной связи, интернета, конвергентные решения, инновационные услуги Big Data, IoT, Cloud solutions, мобильные финансовые сервисы, цифровое ТВ и др. Акционеры Киевстар – международная Группа VEON, главный офис в Нидерландах. Акции Группы находятся в обращении на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар 24 года работает в Украине, и признан как крупнейший плательщик налогов на рынке связи, лучший работодатель и социально ответственная компания.