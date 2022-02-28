При этом многие провайдеры на своих частотах запустили марафон "Единые новости" – консолидированный эфир украинских телеканалов, где честно рассказывается о войне и агрессии РФ.

26 февраля 1+1 media совместно с ведущими медиагруппами Украины инициировала отключение российских новостных телеканалов на международном рынке, отправив соответствующее открытое письмо ключевым телевизионным и OTT-провайдерам. На запрос откликнулось более 20 локальных провайдеров из Польши, Австралии, Словакии, Чехии, Канады, Эстонии, Литвы, Латвии, Болгарии, Германии, а также представители международных корпораций, которые с 26 февраля начали выключать пропагандистские каналы на спутнике, в кабельных сетях, в OTT-платформах и других ресурсах.

В то же время многие провайдеры на своих частотах запустили марафон "Единые новости" – консолидированный эфир украинских телеканалов, где честно рассказывается о войне и агрессии РФ.

"За эти несколько дней мы получили бешеный отклик международной аудитории. Провайдеры готовы идти нам на встречу, они понимают всю важность таких действий и полностью нас поддерживают. По состоянию на сегодня более 20 компаний, которые имеют колоссальную аудиторию, отказались от трансляции российских ТВ-каналов. Со многими мы еще в переговорах и уверены, что результат будет положительный. Война ведется на нескольких фронтах и мы готовы наносить невосполнимые потери на информационном", – комментируют в 1+1 media.

Напоминаем, с 26 февраля каналы всех медиагрупп Украины вещают в формате единого информационного эфира "Единые новости". Для бесперебойной подачи информации медиагруппы вещают поочередно. К совместному эфиру присоединяются представители ВСУ, СНБО, ОП и других структур, от которых зависит ход событий. Телеканалы объективно и оперативно предоставляют исчерпывающую информацию из разных регионов страны 24 на 7 и готовы предоставлять свой ТВ-сигнал провайдерам со всего мира для обеспечения вещания и освещения правдивых событий.

Технические параметры вещания: спутник Astra 4A, частота 12130, скорость потока 27500, поляризация вертикальная, FEC¾.

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