Он будет конкурировать с Chromebook, которые активно закупают школы и университеты.

Компания Apple разрабатывает недорогую серию ноутбуков MacBook. Они будут конкурировать с Chromebook, которые активно закупают школы и университеты.

Об этом сообщает издание DigiTimes со ссылкой на источники в индустрии. При этом, речь идет не об одном продукте, а целой линейке, по аналогии с MacBook Air и Pro.

Внешний вид такого макбука по-прежнему будет иметь металлический корпус, но с применением "других материалов", что позволит снизить стоимость девайса. Технические особенности нового модели собеседники издания не уточнили, но "начинка" естественно будет попроще.

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Ожидается, что новый ноутбук выйдет не раньше второй половины 2024 года.

По данным DigiTimes, в 2020 году производители отгрузили 30,4 млн ноутбуков на Chrome OS, а в 2021-м – 33,5 млн. Это подчеркивает популярность недорогих ноутбуков, особенно в образовательном секторе. Apple тоже не прочь зайти на этот рынок и "откусить" от него кусочек, говориться в отчете.

Новые MacBook Pro и Air появятся в октябре

Осень 2023 для Apple будет насыщенной на релизы. В сентябре компания выпустит новые айфоны и обновит линейку смарт-часов, а в октябре ожидается презентация компьютеров на базе однокристальной системы M3.

Как уже известно, у чипа M3 должно быть такое же количество ядер, как у M2, но с повышенной производительностью и эффективностью благодаря переходу на новый 3-нм техпроцесс. Среди моделей упоминается iMac 24", MacBook Air 13" и MacBook Pro 13.

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