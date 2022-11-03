Для владельцев этих девайсов это значит одно – теперь их будет куда сложнее отремонтировать.

Еще три "яблочных" устройства скоро станут частью истории. С конца ноября 2022 года Apple прекратит поддержку сразу трех моделей iMac.

По информации MacRumors, в категорию "винтажа" официально включены две версии iMac 2013 года с диагоналями экранов 21,5 и 27 дюймов, а также 27-дюймовый iMac 2014 года c экраном Retina 5K.

К слову, техника Apple признается устаревшей спустя пять или более лет с тех пор, как она перестала распространяться для продажи. Для владельцев этих девайсов это значит одно – теперь их будет куда сложнее отремонтировать. Они все еще подлежат ремонту в авторизованных сервисных центрах, но при условии, что в наличии есть необходимые запчасти.

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В противном случае, владельцам упомянутых iMac остается пользоваться услугами неофициальных сервисов, которые оперируют неоригинальными запчастями.

Напомним, в прошлом месяце Apple внесла iPhone 6 в список устаревших устройств, тогда как iPhone 6 "плюс" стал винтажным продуктом еще в феврале. Оба смартфона по сей день удерживают абсолютный рекорд продаж среди всех поколений айфонов.

Apple отложила релиз новых Mac до 2023 года

По данным аналитика и редактора Bloomberg Марка Гурмана, новые MacBook Pro и Mac mini в этом году можно не ждать. Apple отложила выпуск этих моделей как минимум до первого квартала 2023 года.

Ранее предполагалось, что до конца этого месяца будут представлены и поступят в продажу обновленные модели MacBook Pro 14" и 16" с чипсетами M2 Pro и M2 Max и Mac mini с M2 и, возможно, M2 Pro. Также Apple работает над топовым Mac Pro.

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