"Шестерка" была снята с производства еще несколько лет назад, но продолжала получать исправления безопасности и техническую поддержку от Apple.

Один из самых популярных смартфонов в истории Apple – iPhone 6 – стал частью истории. Ранее на этой неделе купертиновцы добавили "шестерку" в свой список устаревших продуктов.

Об этом сообщает портал MacRumors.

iPhone 6 наверняка останется в памяти многих "яблочных" пользователей, поскольку это был первый смартфон компании с большим экраном. Также именно он определил новый дизайн со скругленными гранями, который просуществовал вплоть до iPhone 11.

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Вдобавок, согласно статистике, обычный iPhone 6 и более крупный iPhone 6 Plus по сей день удерживают абсолютный рекорд продаж среди всех поколений айфонов. Общее количество отгрузок смартфонов шестой серии превысило 350 млн устройств.

Отметим, что "шестерка" была снята с производства еще несколько лет назад, но продолжала получать исправления безопасности и техническую поддержку от Apple. Что интересно, iPhone 6 "плюс" стал винтажным продуктом гораздо раньше. Это связано с тем, что обычная модель дольше продавалась в некоторых регионах.

К слову, техника Apple признается устаревшей спустя пять или более лет с тех пор, как она перестала распространяться для продажи. Для владельцев этих девайсов это значит одно: теперь их будет сложнее отремонтировать. Так, в авторизованных сервисных центрах его примут на ремонт только при наличии необходимых запчастей.

Слухи о iPhone 15 и iPhone SE (2023)

С момента запуска iPhone 14 прошло чуть меньше двух недель, а сеть уже активно полнится слухами о его преемнике. Ожидается, что вместо iPhone 15 Pro Max в следующем году Apple выпустит iPhone 15 Ultra. И в нем наконец заменят фирменный Lightning на USB-C.

Также инсайдеры утверждают, что вместо iPhone 14 mini в 2023 Apple выпустит iPhone SE 4. Бюджетный айфон по-прежнему сохранит одинарную основную камеру, но откажется от системы Face ID, что, в свою очередь, позволит уменьшить огромную рамку экрана.

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