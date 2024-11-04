Марк Гурман рассматривает перспективы Apple на новом для них рынке.

Несколько дней назад Apple представила новый Mac Mini, который стал самым маленьким компьютером в истории компании. Устройство получило высокопроизводительный 14-ядерный процессор, а также 20-ядерный GPU. Также в новой модели увеличили максимальный объём оперативной памяти, теперь он составляет 64 ГБ.

Главный корреспондент Bloomberg Марк Гурман считает, что благодаря новым комплектующим компьютера, Apple может выйти на рынок игровых консолей и конкурировать там с техногигантами вроде Sony и Microsoft.

Гурман отметил, что в базовой комплектации Mac Mini Apple предлагает 10-ядерный CPU со встроенной графикой с поддержкой трассировки лучей и 16 ГБ RAM. За свою рекомендованную цену в 599 долларов устройство может похвастаться впечатляющим железом, которое можно сравнить с Playstation 5 и Xbox Series X в ту же стоимость. При этом Mac Mini можно будет подключить к домашнему телевизору, что также является важным качеством для игровой консоли.

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Корреспондент добавил, что когда Apple выпустит Mac Mini с чипами M4 Pro, у которых будет 32-ядерный центральный процессор и 80-ядерный графический процессор, то пользователи получат самый производительный потребительский ПК на рынке.

Главной проблемой Apple остаётся отсутствие игр для их платформы, отмечает Гурман. В этом году корпорация предприняла первые шаги к решению проблемы, выпустив для Mac Death Stranding от Хидео Кодзимы, а также на днях польская игровая студия CD Project RED объявила, что их хит Cyberpunk 2077 выйдет на компьютерах Apple уже в 2025 году.

Тем временем у потенциального конкурента Apple, Sony, стали известны характеристики их новой консоли Playstation 5 Pro. Улучшенная версия приставки получила 2 дополнительных гигабайта оперативной памяти.

Apple - последние новости

Корейское издание ETNews объявило со ссылкой на свои источники, что новая линейка iPhone 17 получит экраны с частотой развёртки в 120 ГЦ. Ранее все "яблочные" телефоны работали на 60 ГЦ.

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