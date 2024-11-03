Слухи о переводе всей линейки на матрицы с технологией ProMotion ходят еще с 2022 года.

Смартфоны на базе Android уже давно предлагают дисплеи повышенной плавности, но владельцам базовых моделей iPhone все еще приходится довольствоваться стандартными 60 Гц. Как уже неоднократно заявляли инсайдеры, это изменится с релизом iPhone 17.

Корейское издание ETNews пишет со ссылкой на отраслевые источники, что все модели iPhone 17 получат современные экраны LTPO ProMotion, которые умеют менять плавность от 10 до 120 Гц в зависимости от отображающегося контента. Поставщиком по-прежнему будет выступать Samsung Display.

Вместе с этим нововведением на базовых iPhone также станет доступен режим Always On Display. На заблокированном дисплее будут постоянно отображаться время и дата, а также поступающие уведомления и виджеты. Apple перевела Pro-модели iPhone на матрицы с технологией ProMotion еще в 2011 году.

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Напомним, что Apple также "придерживает" функцию ProMotion для iPad Air и Macbook Air, и на данный момент нет никаких позитивных новостей или слухов о возможных изменениях в этом отношении.

Ожидается, что Apple выпустит в 2025 году четыре новых смартфона. Помимо базового iPhone 17 и моделей 17 Pro / Pro Max будет еще "ультратонкий" 17 Slim (Air). Он заменит Plus-версию.

Напомним, Apple три дня подряд анонсировала новые устройства. За это время компания представила свои самые мощные ноутбуки с рекордной батареей на 24 часа, Mac mini в новом дизайне, iMac на базе M4 и Magic-аксессуары с USB-C.

В рамках весенней презентации 2025 года ожидается анонс MacBook Air с М4, обновление iPad Air и нового доступного iPhone SE, характеристики которого порадуют даже Android-юзеров.

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