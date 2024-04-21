Это обновление является важным шагом на пути к улучшению качества воспроизведения видео на устройствах Android, говорят разработчики.

Каждое видео, которое вы смотрите на своем смартфоне, планшете или другом устройстве, должно быть пропущено через какой-то декодер, и "AV1" уже давно рекламируется как следующий большой шаг. Но сейчас его редко где встретишь, например, Apple добавила кодек лишь в iPhone 15 Pro, поскольку его чипсет A17 Pro аппаратно поддерживает AV1.

Судя по всему, Google нашла способ обеспечить программную совместимость уже существующих Android-гаджетов с AV1, пишет портал 9to5Google. Для этого компания провела совместную работу с командой VideoLAN (создатели плеера VLC) и внедрила их программный декодер "dav1d" в качестве программного решения в систему Android.

Если развертывание пройдет успешно, в ближайшее время все устройства под управлением ОС Android 12 и новее научатся воспроизводить AV1-видео с YouTube и других источников. Большинство из них получат поддержку как минимум 720p при 30 кадрах в секунду.

Видео дня

На техническом уровне AV1 уменьшает размер видео, не жертвуя при этом его качеством. В свою очередь это снижает нагрузку на сотовые данные при потоковой передаче контента или просмотре видео на YouTube. В дальнейшем, когда YouTube полностью перейдет на AV1, это обновление позволит комфортно смотреть ролики даже со старых смартфонов.

Еще Android-смартфоны должны получить функции зарядки по NFC и "гуглинг" неизвестных номеров. С помощью первой функции получится подзарядить смарт-метки, наушники или другие аксессуары через NFC-соединение своего телефона, то есть докупать дополнительный девайс не потребуется.

Ранее в этом месяце Google запустила сервис "Найти устройство". Технология позволяет искать потерянные телефоны, планшеты и другую технику при участии смартфонов окружающих. По сути, это аналог "Локатора" Apple, только для поиска Android-устройств.

А меж тем YouTube вскоре начнет мешать смотреть видео через сторонние приложения со встроенными блокировщиками рекламы, в т.ч. и популярный ReVanced. Их пользователи будут сталкиваться с медленной загрузкой и другими ошибками, заявили в Google.

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