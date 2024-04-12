Операционную систему можно установить на все устройства Pixel, начиная с Pixel 6

Компания Google перевела тестирование Android 15 в публичное поле, выпустив первую бета-версию будущей операционной системы. Ей предшествовали две предварительные версии для разработчиков.

Изменений пока не так много, но впереди еще как минимум 4 промежуточных релизов. Список обнаруженных нововведений:

Приложения, написанные для Android 15, по умолчанию отображаются на весь экран – от строки состояния системы до панели жестов.

Поддержка архивирования и разархивирования приложений на уровне ОС, поэтому пользователи могут освободить место на своем устройстве от нечасто используемых приложений, сохраняя при этом свои данные.

Опция для соединения по сотовой сети только с шифрованием; связь может пропадать в некоторых местах.

Возможность выбрать приложение для хранения банковских и скидочных карт по умолчанию.

Обновлена анимация предиктивного жеста "Назад" внутри приложений.

Регулировка яркости дисплея сопровождается тактильной отдачей.

Бета-версию Android 15 можно установить на все устройства Pixel, начиная с Pixel 6. Регистрация в программу бета-тестирования открыта на сайте Google.

Финальная версия Android 15 для всех выйдет в начале осени. Тогда же Google обновит свою флагманскую серию. По информации инсайдеров, в этом году выйдут 3 разные модели Pixel 9, включая компактный "Пиксель" с телеобъективом и другими фишками флагмана.

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