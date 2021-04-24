В столице Польши завершились соревнования по греко-римской борьбе.

Народный депутат Украины от партии "Слуга народа", серебряный призер Олимпиады-2016 Жан Беленюк после сенсационного поражения в 1/4 на чемпионате Европы по греко-римской борьбе не сдался и завоевал третье место.

В весовой категории 87 кг трехкратный чемпион Европы и двукратный чемпион мира Беленюк праздновал выигрыш бронзовой медали.

После неудачи на стадии 1/4 финала, Беленюк поборол представителя Хорватии Вьекослава Лубурича, а затем в поединке за третье место положил на лопатки немца Дениса Кудлу.

Видео противостояния за третье место к вашему вниманию.

Напомним, что в 2019 году Беленюк на чемпионате мира получил лицензию на Олимпийские игры в Токио.

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Жан Беленюк: чем он известен

Беленюк является серебряным призером Олимпиады-2016, а также двукратным чемпионом мира (2015, 2019), трехкратным чемпионом Европы и победителем Европейских игр-2019.

С августа 2019 года Беленюк является народным депутатом Украины от партии "Слуга народа". В Раде он занимает должность первого заместителя председателя Комитета по вопросам молодежи и спорта.

Беленюк допускает, что может завершить карьеру в спорте после Олимпиады-2020, которая была перенесена на 2021 год.

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Автор: Артем Будрин