Украина станет одной из четырех стран-хозяек турнира в 2023-м году.

Украина будет принимать мужской чемпионат Европы по волейболу 2023 года.

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Об этом сообщила пресс-служба Федерации волейбола Украины.

Европейская Конфедерация Волейбола (ЕКВ) приняла решение утвердить украинскую заявку на проведение одного из групповых этапов финального раунда. Также турнир будет проходить в Италии, Болгарии и Северной Македонии.

"Хочу особенно подчеркнуть, что это событие имеет очень важное значение для дальнейшего развития волейбола в нашей стране. Cделаем все возможное, чтобы хорошо подготовиться к Евро и провести его на самом высоком уровне", - заявил президент ФВУ Михаил Мельник.

Стоит отметить, что EKB возьмет на себя часть финансирования соревнований.

Кроме того, Украина будет принимать финальные раунды женской Золотой Евролиги в 2021-м году.

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Автор: Данил Слесь