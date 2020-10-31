Украина будет принимать мужской чемпионат Европы по волейболу 2023 года.
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Об этом сообщила пресс-служба Федерации волейбола Украины.
Европейская Конфедерация Волейбола (ЕКВ) приняла решение утвердить украинскую заявку на проведение одного из групповых этапов финального раунда. Также турнир будет проходить в Италии, Болгарии и Северной Македонии.
"Хочу особенно подчеркнуть, что это событие имеет очень важное значение для дальнейшего развития волейбола в нашей стране. Cделаем все возможное, чтобы хорошо подготовиться к Евро и провести его на самом высоком уровне", - заявил президент ФВУ Михаил Мельник.
Стоит отметить, что EKB возьмет на себя часть финансирования соревнований.
Кроме того, Украина будет принимать финальные раунды женской Золотой Евролиги в 2021-м году.
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