Американский клуб из НФЛ сменит название из-за обвинений в расизме
Клуб Национальной футбольной лиги (НФЛ) "Вашингтон Редскинс" заявил о планах изменить название из-за сложной ситуации с расизмом в США.
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Об этом сообщает CNN.
Фанаты считают, что название клуба имеет признаки расизма. "Редскинс" переводится как "краснокожие". Часть болельщиков считает, что это оскорбление коренного населения Америки. Разговоры о смене названия длятся уже давно, но клуб отказывался это делать.
Убийство афроамериканца Джорджа Флойда и протесты в США против расизма заставили "Вашингтон Редскинс" изменить свою позицию.
"Учитывая недавние события в стране и состояние нашего общества, мы приняли решение пересмотреть название команды", - сказано в заявлении клуба.
Спонсоры и НФЛ уже поддержали такие планы "Вашингтона".
УНИАН ранее сообщал о том, что чемпионская команда Формулы-1 изменила цвета болида в поддержку борьбы с расизмом.
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