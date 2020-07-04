Американский клуб из НФЛ сменит название из-за обвинений в расизме

"Вашингтон Редскинс" решил отказаться от традиций с учетом нынешних обстоятельств.

Клуб Национальной футбольной лиги (НФЛ) "Вашингтон Редскинс" заявил о планах изменить название из-за сложной ситуации с расизмом в США.

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Об этом сообщает CNN.

Фанаты считают, что название клуба имеет признаки расизма. "Редскинс" переводится как "краснокожие". Часть болельщиков считает, что это оскорбление коренного населения Америки. Разговоры о смене названия длятся уже давно, но клуб отказывался это делать.

Убийство афроамериканца Джорджа Флойда и протесты в США против расизма заставили "Вашингтон Редскинс" изменить свою позицию.

"Учитывая недавние события в стране и состояние нашего общества, мы приняли решение пересмотреть название команды", - сказано в заявлении клуба.

Спонсоры и НФЛ уже поддержали такие планы "Вашингтона".

УНИАН ранее сообщал о том, что чемпионская команда Формулы-1 изменила цвета болида в поддержку борьбы с расизмом.

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