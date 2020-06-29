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Чемпионская команда Формулы-1 изменила цвета болида в поддержку борьбы с расизмом (фото)

15:55, 29 июня 2020
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Болиды Мерседеса были серебристыми / фото twitter.com/MercedesAMGF1

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Об этом сообщает Motorsport.

Главным изменением стала расцветка машины - в команде отказались от серебристых оттенков в пользу черного цвета с бирюзовыми полосами. Это было сделано в поддержку борьбы с расизмом, которая активизировалась после убийства афроамериканца Джорджа Флойда в США.

Стоит отметить, что с момента возвращения в Формулу-1, все болиды "Мерседеса" были серебряного цвета.

"Я лично переживал эпизоды расизма в своей жизни и видел, как моя семья и друзья проходят через это. Я от всего сердца призываю к переменам. Мы хотим построить наследие, которое выходит за рамки спорта", - заявил пилот команды и действующий чемпион Ф-1 Льюис Хэмилтон.

фото twitter.com/MercedesAMGF1

УНИАН ранее сообщал о том, что Формула-1 опубликовала календарь восьми первых этапов

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