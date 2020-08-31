Марта Костюк вышла во второй круг турнира.

Украинская теннисистка Марта Костюк стартовала с победы в первом круге основной сетки US Open.

Соперницей 18-летней украинки, которая является 137-й ракеткой мира, была россиянка Дарья Касаткина - 70-й номер WTA.

В первом сете Костюк отдала оппонентке всего один гейм, а во втором - еще два. Итоговый счет - 6:1, 6:2 в пользу украинки, которая дебютировала в основной сетке Открытого чемпионата США.

Во втором круге турнира "Большого шлема" Костюк встретится с победительницей пары Кори Гауфф (США) - Анастасия Севастова (Латвия).

Ранее в первом раунде поражение потерпела Ангелина Калинина, а в основной сетке сыграют еще четыре украинки - Даяна Ястремская, Катерина Бондаренко, Катерина Козлова и Катарина Завацкая. Леся Цуренко снялась с турнира.

US Open-2020: что нужно знать

Турнир "Большого шлема" в Нью-Йорке проходит с 31 августа по 13 сентября.

US Open стал вторым турниром "Большого шлема" в 2020 году после Australian Open. "Ролан Гаррос" и "Уимблдон" были отменены из-за коронавируса.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина отказалась от выступления на US Open и объяснила свое решение.

На US Open не сыграет ряд топ-теннисисток: кроме Свитолиной, это первая ракетка мира Эшли Барти, вторая ракетка мира Симона Халеп, действующая победительница турнира Бьянка Андрееску и другие. У мужчин на турнире не выступит Рафаэль Надаль.

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Автор: Данил Слесь