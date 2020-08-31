Ангелина Калинина не смогла остановить фаворитку.

Состоялся матч первого круга основной сетки US Open, в котором выступила украинская теннисистка Ангелина Калинина.

145-я ракетка мира встречалась с третьим номером мирового рейтинга и первой ракеткой турнира Каролиной Плишковой из Чехии.

Поединок завершился уверенной победой Плишковой - 6:4, 6:0. Теннисистки встречались на корте впервые.

Видеообзор матча опубликовал YouTube-канал US OPEN CHAMPIONSHIPS.

Калинина стала первой из семи украинок, вступившей в борьбу на турнире "Большого шлема" в США. Также в основной сетке сыграют Даяна Ястремская, Катерина Бондаренко, Катерина Козлова, Катарина Завацкая, Леся Цуренко и Марта Костюк.

US Open-2020: что нужно знать

Турнир "Большого шлема" в Нью-Йорке проходит с 31 августа по 13 сентября.

US Open стал вторым турниром "Большого шлема" в 2020 году после Australian Open. "Ролан Гаррос" и "Уимблдон" были отменены из-за коронавируса.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина отказалась от выступления на US Open и объяснила свое решение.

На US Open не сыграет ряд топ-теннисисток: кроме Свитолиной, это первая ракетка мира Эшли Барти, вторая ракетка мира Симона Халеп, действующая победительница турнира Бьянка Андрееску и другие. У мужчин на турнире не выступит Рафаэль Надаль.

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Автор: Данил Слесь