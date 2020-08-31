Калинина покинула US Open / фото btu.org.ua
Состоялся матч первого круга основной сетки US Open, в котором выступила украинская теннисистка Ангелина Калинина.
145-я ракетка мира встречалась с третьим номером мирового рейтинга и первой ракеткой турнира Каролиной Плишковой из Чехии.
Поединок завершился уверенной победой Плишковой - 6:4, 6:0. Теннисистки встречались на корте впервые.
Видеообзор матча опубликовал YouTube-канал US OPEN CHAMPIONSHIPS.
Калинина стала первой из семи украинок, вступившей в борьбу на турнире "Большого шлема" в США. Также в основной сетке сыграют Даяна Ястремская, Катерина Бондаренко, Катерина Козлова, Катарина Завацкая, Леся Цуренко и Марта Костюк.
US Open-2020: что нужно знать
- Турнир "Большого шлема" в Нью-Йорке проходит с 31 августа по 13 сентября.
- US Open стал вторым турниром "Большого шлема" в 2020 году после Australian Open. "Ролан Гаррос" и "Уимблдон" были отменены из-за коронавируса.
- Первая ракетка Украины Элина Свитолина отказалась от выступления на US Open и объяснила свое решение.
- На US Open не сыграет ряд топ-теннисисток: кроме Свитолиной, это первая ракетка мира Эшли Барти, вторая ракетка мира Симона Халеп, действующая победительница турнира Бьянка Андрееску и другие. У мужчин на турнире не выступит Рафаэль Надаль.
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