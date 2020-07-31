Украина готовится принять участие в конкурсе на проведение Олимпийских игр

Украина рассматривает варианты с проведением Олимпиады в 2028 или 2030 году.

Украина работает над вопросом участия в конкурсе на проведение Олимпийских игр в 2028 или 2030 году.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В ОП состоялось совещание, в ходе которого обсудили идеи развития спорта в стране.

По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, по поручению Владимира Зеленского ОП совместно с НОК прорабатывает вопрос приезда в Украину главы Международного олимпийского комитета. Он выразил уверенность, что это было бы хорошей возможностью показать, как Украина готовится к участию в конкурсе на проведение Олимпийских игр.

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Как сообщил министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт, над вопросом участия Украины в конкурсе на проведение ОИ работает президент НОК Сергей Бубка. Он также отметил, что как бывший участник Олимпийских игр поддерживает проект строительства в Украине высокогорного всесезонного спортивно-туристического кластера, который даст значительный толчок развитию массового спорта и спорта высших достижений.

Отметим, что в 2028 году состоится летняя Олимпиада, а в 2030 году - зимняя.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Зеленский анонсировал строительство 25 крупных строительных комплексов в Украине.

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