В каждой области Украины: Зеленский анонсировал строительство 25 крупных спортивных комплексов
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал строительство двадцати пяти крупных спортивных комплексов в стране.
Об этом Зеленский заявил в ходе своей пресс-конференции, передает корреспондент УНИАН.
По его словам, планируется построить спортивные объекты в каждой из областей Украины.
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"Мы положили начало с Министерством спорта и нашим Министерством региональной политики - мы построим 25 спортивных комплексов для каждой области", - заявил Зеленский.
Уже в этом году должны быть разработаны первые проекты для этих комплексов.
"Это очень важно - развивать спорт в нашей стране", - подчеркнул президент, добавив, что хотел бы, чтобы 25 крупных спортивных объектов были названы в честь современных спортивных легенд Украины.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что борец-депутат Жан Беленюк оценил ситуацию с возможным сокращением финансирования спорта.