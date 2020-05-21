Теннис возвращается: под Киевом пройдет турнир с украинскими топ-игроками

Леся Цуренко, Марта Костюк и другие украинки сыграют в выставочном турнире.

26 мая в Ирпене стартует выставочный теннисный турнир "UTF Ladies Invitational".

Об этом сообщает пресс-служба Федерации тенниса Украины.

В турнире примут участие восемь теннисисток, которые будут соревноваться в одиночном разряде. Это Леся Цуренко, Марта Костюк, Людмила и Надежда Киченок, Дарья Лопатецкая, Марианна Закарлюка, Виктория Петренко и Мария Берген.

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Все матчи турнира пройдут в центре Федерации тенниса Украины без болельщиков, однако будут доступны онлайн-трансляции. Турнир продлится пять дней. Каждый игровой день будет начинаться в 10.00.

Восемь участниц, согласно их текущему рейтингу, будут разбиты на две группы. В полуфинал выйдут по две лучшие теннисистки из каждой группы.

Также в ФТУ анонсировали проведение аналогичного турнира среди мужчин, однако о его датах и составе участников пока не сообщается.

УНИАН ранее также сообщал о том, что первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась радостью от возвращения на корт.