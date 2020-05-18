"Не хватало ощущения удара по мячу": Свитолина поделилась радостью от возвращения на корт (фото)
21:09, 18 мая 2020Другое
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Украинская теннисистка приступила к тренировкам после карантина.
Элина Свитолина / REUTERS
Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина начала тренировки на корте после того, как спортсменам разрешили завершить самоизоляцию и приступить к полноценной работе.
Первая ракетка страны сообщила об этом в Instagram, опубликовав фото.
"Не скучала по боли практически во всем теле, но мне не хватало ощущения удара по мячу", - подписала снимок 25-летняя теннисистка.
instagram.com/elisvitolina
Стоит отметить, что теннисный сезон из-за пандемии коронавируса продолжает оставаться на паузе.
УНИАН ранее сообщал о том, что Свитолина вошла в рейтинг лучших теннисисток десятилетия.
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