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"Не хватало ощущения удара по мячу": Свитолина поделилась радостью от возвращения на корт (фото)

21:09, 18 мая 2020
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Элина Свитолина / REUTERS

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина начала тренировки на корте после того, как спортсменам разрешили завершить самоизоляцию и приступить к полноценной работе.

Первая ракетка страны сообщила об этом в Instagram, опубликовав фото.

"Не скучала по боли практически во всем теле, но мне не хватало ощущения удара по мячу", - подписала снимок 25-летняя теннисистка.

instagram.com/elisvitolina

Стоит отметить, что теннисный сезон из-за пандемии коронавируса продолжает оставаться на паузе.

УНИАН ранее сообщал о том, что Свитолина вошла в рейтинг лучших теннисисток десятилетия.

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