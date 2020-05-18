"Не хватало ощущения удара по мячу": Свитолина поделилась радостью от возвращения на корт (фото)

Украинская теннисистка приступила к тренировкам после карантина.

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина начала тренировки на корте после того, как спортсменам разрешили завершить самоизоляцию и приступить к полноценной работе.

Первая ракетка страны сообщила об этом в Instagram, опубликовав фото.

"Не скучала по боли практически во всем теле, но мне не хватало ощущения удара по мячу", - подписала снимок 25-летняя теннисистка.

Стоит отметить, что теннисный сезон из-за пандемии коронавируса продолжает оставаться на паузе.

УНИАН ранее сообщал о том, что Свитолина вошла в рейтинг лучших теннисисток десятилетия.