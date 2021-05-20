6-я ракетка мира и звезда украинского спорта Элина Свитолина поздравила с днем вышиванки украинскую нацию.
В своем Instagram Элина сделала сообщение с соответствующим фото.
"С Днем вышиванки! Украинские традиции - одни из самых красивых в мире. И в наших с вами силах распространить их, рассказать о них всему миру. Желаю укрепления украинской идентичности ради процветания нашей страны", - напечатала текст возле фото Свитолина.
Напомним, что недавно 26-летняя спортсменка объявила, что летом выйдет замуж.
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