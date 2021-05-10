Канадский пилот команды "Астон Мартин" Лэнс Стролл показал средний палец российскому гонщику "Хааса" Никите Мазепина.
Это произошло во время квалификационного заезда Гран-при Испании в Формуле-1.
Стролл показал неприличный жест в тот момент, когда выполнил обгон Мазепина.
Напомним, Гран-при Испании завершился победой Льюиса Хэмилтона из "Мерседеса". Стролл в гонке финишировал 11-м, а Мазепин занял последнее место, получив штраф за блокировку соперника. Он во второй раз подряд финишировал последним.
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Отметим, что Мазепин является сыном российского миллиардера Дмитрия Мазепина, который продвигает карьеру своего сына в автоспорте. Россиянин попал в Формулу-1 в этом сезоне. При этом он уже успел попасть в несколько скандальных ситуаций.
Формула-1: результаты сезона
- После четырех этапов в личном зачете Хэмилтона и Ферстаппена разделяют 14 очков. У британца 94 зачетных пункта, а у представителя Нидерландов - 80. В тройку также входит Валттери Боттас - 47 очков.
- В Кубке конструкторов лидирует "Мерседес" - 141 очко. У "Ред Булл" - 112, у "Макларена" - 65.
- Следующая гонка состоится 23 мая - Гран-при Монако.
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