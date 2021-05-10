Лэнс Стролл показал неприличный жест после того, как обогнал Никиту Мазепина.

Канадский пилот команды "Астон Мартин" Лэнс Стролл показал средний палец российскому гонщику "Хааса" Никите Мазепина.

Это произошло во время квалификационного заезда Гран-при Испании в Формуле-1.

Стролл показал неприличный жест в тот момент, когда выполнил обгон Мазепина.

Напомним, Гран-при Испании завершился победой Льюиса Хэмилтона из "Мерседеса". Стролл в гонке финишировал 11-м, а Мазепин занял последнее место, получив штраф за блокировку соперника. Он во второй раз подряд финишировал последним.

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Отметим, что Мазепин является сыном российского миллиардера Дмитрия Мазепина, который продвигает карьеру своего сына в автоспорте. Россиянин попал в Формулу-1 в этом сезоне. При этом он уже успел попасть в несколько скандальных ситуаций.

Формула-1: результаты сезона

После четырех этапов в личном зачете Хэмилтона и Ферстаппена разделяют 14 очков. У британца 94 зачетных пункта, а у представителя Нидерландов - 80. В тройку также входит Валттери Боттас - 47 очков.

В Кубке конструкторов лидирует "Мерседес" - 141 очко. У "Ред Булл" - 112, у "Макларена" - 65.

Следующая гонка состоится 23 мая - Гран-при Монако.

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Автор: Антон Дударь