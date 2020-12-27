Стефен Карри / фото REUTERS

Один из лучших баскетболистов НБА, лидер "Голден Стейт Уорриорз" Стефен Карри забросил 105 трехочковых бросков подряд.

Невероятную серию точных попаданий Карри выдал на тренировке команды.

Двукратный MVP НБА не промахивался больше пяти минут, выполняя броски из одной точки.

Видео опубликовано в Twitter-аккаунте "Голден Стэйт".

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Автор: Антон Дударь