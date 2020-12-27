Стефен Карри продемонстрировал свой класс на тренировке команды.

Один из лучших баскетболистов НБА, лидер "Голден Стейт Уорриорз" Стефен Карри забросил 105 трехочковых бросков подряд.

Невероятную серию точных попаданий Карри выдал на тренировке команды.

Двукратный MVP НБА не промахивался больше пяти минут, выполняя броски из одной точки.

Видео опубликовано в Twitter-аккаунте "Голден Стэйт".

5+ minutes without a miss.



Stephen. Curry. pic.twitter.com/8DV0z5gtib — Golden State Warriors (@warriors) December 26, 2020

Вас также могут заинтересовать другие новости баскетбола:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь