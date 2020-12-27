Стефен Карри / фото REUTERS
Один из лучших баскетболистов НБА, лидер "Голден Стейт Уорриорз" Стефен Карри забросил 105 трехочковых бросков подряд.
Невероятную серию точных попаданий Карри выдал на тренировке команды.
Двукратный MVP НБА не промахивался больше пяти минут, выполняя броски из одной точки.
Видео опубликовано в Twitter-аккаунте "Голден Стэйт".
5+ minutes without a miss.— Golden State Warriors (@warriors) December 26, 2020
Stephen. Curry. pic.twitter.com/8DV0z5gtib
Вас также могут заинтересовать другие новости баскетбола:
- Тяжесть величия: легендарный баскетболист снес кольцо мощным броском (видео)
- Известного украинского баскетболиста выгнали из клуба из-за "участия в спортивных тотализаторах"
- Украинский баскетболист провел первый результативный матч в сезоне в НБА
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram