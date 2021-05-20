Михаил Романчук опередил двух итальянцев в борьбе за золотую медаль.

Украинский пловец Михаил Романчук завоевал золотую медаль чемпионата Европы, став победителем заплыва на дистанции 1500 метров вольным стилем.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

24-летний украинец обогнал итальянцев Грегорио Палтриньери и Доменико Ачеренцу, которые тоже попали на пьедестал почета соответственно вторым и третьим.

Чемпионат Европы. Будапешт (Венгрия)

Мужчины. 1500 м в/с

1. Михаил Романчук (Украина) - 14:39.89

2. Грегорио Палтриньери (Италия) - 14:42.91

3. Доменико Ачеренца (Италия) - 14:54.36

Это первый триумф на турнире для украинских спортсменов.

Романчук теперь уже трижды чемпион Европы. Заметим, что Михаил является многократным рекордсменом Украины.

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Автор: Артем Будрин