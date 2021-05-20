Украинский пловец Михаил Романчук завоевал золотую медаль чемпионата Европы, став победителем заплыва на дистанции 1500 метров вольным стилем.
Об этом сообщается в сюжете ТСН.
24-летний украинец обогнал итальянцев Грегорио Палтриньери и Доменико Ачеренцу, которые тоже попали на пьедестал почета соответственно вторым и третьим.
Чемпионат Европы. Будапешт (Венгрия)
Мужчины. 1500 м в/с
1. Михаил Романчук (Украина) - 14:39.89
2. Грегорио Палтриньери (Италия) - 14:42.91
3. Доменико Ачеренца (Италия) - 14:54.36
Это первый триумф на турнире для украинских спортсменов.
Романчук теперь уже трижды чемпион Европы. Заметим, что Михаил является многократным рекордсменом Украины.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Украинские красавицы стали чемпионками Европы в артистическом плавании
- Обновили рекорд: сборная Украины по синхронному плаванию стала чемпионом Европы
- В 15 и 16 лет: юные украинцы выиграли золото чемпионата Европы по прыжкам в воду (видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram