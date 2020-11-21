Украинский пловец Михаил Романчук стал победителем заплыва на дистанции 800 метров вольным стилем.
Романчук представлял итальянскую команду Aqua Centurions на турнире серии International Swimming League в Будапеште.
Этот заплыв не учитывался в официальных результатах турнира, а был выставочным и дебютным в рамках соревнований. Украинец установил рекорд Европы, показав время 7:25,73.
Романчук обновил достижение француза Янника Ангеля (7:29.17), которое держалось с 2012 года, а также установил рекорд Украины и свой личный рекорд.
Второе место занял Хенрик Кристиансен из Норвегии - 7:25,78. В тройку вошел австриец Феликс Обек - 7:31,89.
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