Украинец показал лучшее время на дистанции 800 метров.

Украинский пловец Михаил Романчук стал победителем заплыва на дистанции 800 метров вольным стилем.

Романчук представлял итальянскую команду Aqua Centurions на турнире серии International Swimming League в Будапеште.

Этот заплыв не учитывался в официальных результатах турнира, а был выставочным и дебютным в рамках соревнований. Украинец установил рекорд Европы, показав время 7:25,73.

Романчук обновил достижение француза Янника Ангеля (7:29.17), которое держалось с 2012 года, а также установил рекорд Украины и свой личный рекорд.

Второе место занял Хенрик Кристиансен из Норвегии - 7:25,78. В тройку вошел австриец Феликс Обек - 7:31,89.

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Автор: Данил Слесь