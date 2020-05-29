Федерер в 38 лет впервые стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира

В первую тройку также вошли звезды футбола.

Швейцарский теннисист Роджер Федерер признан самым высокооплачиваемым спортсменом мира за последний год по версии Forbes.

Читайте такжеРекорд Бекхэма побит: назван самый богатый спортсмен Великобритании

Полный рейтинг опубликован на официальном сайте издания.

Без вычета налогов за год 38-летний теннисист заработал 106,3 миллиона долларов - эта сумма складывается из призовых за выступления на турнирах, а также рекламных контрактов. При этом спонсорские сделки принесли ему большую часть дохода - 100 миллионов. Федерер впервые в карьере возглавил список Forbes.

В первую тройку вошли двое футболистов - нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду (105 миллионов) и капитан "Барселоны" Лионель Месси (104 миллиона).

Топ-10 рейтинга Forbes:

1. Роджер Федерер (теннис) - 106,3 млн (100 млн - спонсорские сделки)

2. Криштиану Роналду (футбол) - 105 млн (45 млн)

3. Лионель Месси (футбол) - 104 млн (32 млн)

4. Неймар (футбол) - 95,5 млн (25 млн)

5. Леброн Джеймс (баскетбол) - 88,2 млн (60 млн)

6. Стефен Карри (баскетбол) - 74,4 млн (44 млн)

7. Кевин Дюрант (баскетбол) - 63,9 млн (35 млн)

8. Тайгер Вудс (гольф) - 62,3 млн (60 млн)

9. Кирк Казинс (американский футбол) - 60,5 млн (2,5 млн)

10. Карсон Венц (американский футбол) - 59,1 млн (4 млн)

Как сообщал УНИАН, в феврале Федерер перенес операцию на колене.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram