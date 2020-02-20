Легенда тенниса Федерер перенес операцию и пропустит несколько месяцев

Швейцарец Роджер Федерер не сможет выходить на корт до июня.

Один из самых титулованных теннисистов в истории, третья ракетка мира Роджер Федерер перенес операцию и не сможет выходить на корт до июня.

Об этом 38-летний Федерер сообщил в Twitter.

Читайте такжеОбновил рекорд: Джокович в восьмой раз стал чемпионом Australian Open (видео)

"Мое правое колено уже какое-то время меня беспокоило. Я надеялся, что боль пройдет, но после осмотра и консультации с командой я решил перенести артроскопическую операцию, которую вчера сделали в Швейцарии. После нее врачи подтвердили, что это было правильное решение. Они уверены в полном восстановлении", - сказал Федерер.

Таким образом, Федерер не сыграет на турнирах в Дубае (ОАЭ), Индиан-Уэллсе (США), Боготе (Колумбия), Майами (США), а также на "Ролан Гаррос".

Напомним, Федерер является 20-кратным победителем турнирнов "Большого шлема".

Ранее УНИАН также сообщал о том, что матч Роджера Федерера и Рафаэля Надаля собрал на трибунах рекордное количество фанатов.