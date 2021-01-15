Французский мотогонщик Пьер Шерпен получил травмы несовместимые с жизнью на седьмом этапе ралли-рейда "Дакар-2021".
10 января 52-летний спортсмен попал в ужасную аварию. На скорости 178 км/ч он не справился с управлением транспорта.
Его срочно госпитализировали, сделали нейрохирургическую операцию, после чего Шерпен находился в искусственной коме, а его состояние было стабильным в течение нескольких дней.
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14 января Шерпена пытались перевезти во Францию, но он умер на борту самолета.
Напомним, что француз в четвертый раз участвовал в ралли "Дакар". Он стал 74-й жертвой в истории легендарных гонок. В прошлом году в песках смерть постигла мотоциклистов Эдвина Стравера и Паулу Гонсалеша.
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