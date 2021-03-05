Легкоатлетка Ольга Ляховая считает, что необходимо получить подтверждение безопасности вакцин.

Украинская легкоатлетка, чемпионка Европейских игр-2019 в беге Ольга Ляховая поделилась своим мнением о вакцинации спортсменов от коронавируса.

Об этом она сказала в комментарии сайту Tribuna.com.

Читайте такжеОпределяет COVID-19 по запаху подмышек: нардеп Беленюк нашел у себя новую способность"Считаю, вакцинация должна быть добровольная, никак не обязательная. Потому что ни одна вакцина в мире еще не получила стопроцентную гарантию безопасности. А что если причиной проигрыша спортсмена станет вакцина, а не сам коронавирус? Это будет новый скандал", - сказала Ляховая.

Спортсменка выразила мнение, что "если получится действительно действенная и безопасная вакцина", то в первую очередь нужно вакцинировать людей, которые находятся в зоне риска и больше в этом нуждаются: "А потом уже сильных и здоровых спортсменов. Никак не наоборот".

Ляховая также рассказала, в каком случае может отказаться от вакцинации:

"Если же до прививок олимпийцев таки дойдет, но не будет подтверждена безопасность вакцин, я откажусь от вакцинации. Тем более коронавирус мутировал, появилось огромное количество различных его штаммов. Кто будет гарантировать безопасность здоровья?".

Вакцинация от коронавируса в Украине

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации от COVID-19. Во время первого этапа прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, бригады скорой помощи, сотрудники лабораторий, которые тестируют на COVID-19, жители и персонал домов престарелых, военнослужащие в районе проведения ООС, а также публичные лица для популяризации кампании по вакцинации.

Прививки проводят вакциной, разработанной Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca (торговое название CoviShield) и произведенной в Индии по лицензии Oxford/AstraZeneca. Ее для экстренного применения одобрила Всемирная организация здравоохранения. Также разрешение на ее использование предоставили Великобритания, Европейский Союз и Индия

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Автор: Антон Дударь