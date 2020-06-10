Украинка с тринадцатым размером груди дебютирует в ММА на глазах у легендарного Макгрегора (фото)

Мила Кузнецова проведет свой дебютный бой в сентябре.

Украинская модель с тринадцатым размером груди Мила Кузнецова в сентябре проведет свой дебютный поединок в смешанных единоборствах.

Об этом сообщает "Братство Кличко".

Участница конкурса Miss Universe Plus Size-2019 дебютирует в ММА в рамках шоу в Таиланде, дата которого будет утверждена в июле. Кузнецова проведет показательный бой. Организаторы подыскивают для нее соперницу с похожими параметрами.

В качестве почетного гостя шоу организаторы планируют пригласить легенду UFC Конора Макгрегора.

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Готовить Кузнецову к поединку будет известный украинский боец Аскар Можаров.

"Как только откроют международное авиасообщение, улетаю в Таиланд, где начинаю подготовку к бою. Буду заниматься под началом известного бойца ММА Аскара Можарова, которого за стиль ведения боя в мире смешанных единоборств называют украинским Макгрегором. Аскар родом из Одессы, но уже давно живет в Таиланде. Он научит меня всем азам ММА. И в Таиланде меня ничего не будет отвлекать, не будет приглашений на всевозможные тусовки и светские рауты, сконцентрируюсь только на тренировках", - рассказала Кузнецова.

Отметим, что ранее Кузнецова планировала дебютировать в боксе, но в итоге решила попробовать себя в ММА. От бокса ее отговорил Можаров

"Объяснил, что ей лучше выбрать ММА, где можно относительно быстро обучиться удушающим приемам, тогда как на овладение азами бокса потребуется намного больше времени", - сказал он.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что экс-футболист Александр Алиев уступил в своем первом боксерском поединке.

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