Юлия Левченко стала победительницей этапа "Бриллиантовой лиги" в Риме.

Украинские легкоатлетки Юлия Левченко и Ярослава Магучих завоевали два первых места в прыжках в высоту на этапе "Бриллиантовой лиги" в столице Италии Риме.

Победительницей соревнований стала Левченко, которая прыгнула на 1,98 метра, тогда как лучшим результатом Ярославы стало 1,95 метра.

Бронза - у австралийки Николы Макдермотт, которая также взяла высоту 1,95, но совершила большее количество попыток.

У мужчин победу в прыжках в высоту одержал Андрей Проценко. Его результат - 2,30 метра. Проценко опередил итальянцев Джанмарко Тамбери (2,27 метра) и Стефано Соттиле (2,18).

Кроме того, представительницы Украины попали в число призеров в беге на 400 метров. Анна Рыжикова (54,54 секунды) и Виктория Ткачук (54,93 секунды) показали второй и третий результат.

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Автор: Антон Дударь