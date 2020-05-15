Водка, женщины и караоке: легендарный баскетболист НБА рассказал про вечеринку в компании Ким Чен Ына

Деннис Родман сумел повеселиться в Северной Корее.

Бывший баскетболист НБА Деннис Родман рассказал, как посетил КНДР и встретился с главой государства Ким Чен Ыном.

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Об этом сообщает New York Post.

Родман посещал Пхеньян в 2013-м году вместе с выставочной баскетбольной командой "Гарлем Глобтроттерс" и ничего не знал о стране, в которую прибыл.

"Я не замешан в политике. Мой визит в Северную Корею был связан с продвижением спорта - сыграть в баскетбол, раздать автографы, не более того.

После выставочного матча ко мне подошел Ким Чен Ын. Он спросил: "Тебе нравится моя страна?", а я ответил утвердительно: "Да, здесь очень круто, все хорошо". Затем Ким позвал меня на ужин. Все, что я помню после - мы были очень пьяные от водки, Ким пел в караоке, а я вообще не понимал, о чем он говорит", - признался Родман.

Бывший баскетболист отметил, что вечер завершили 18 "горячих" женщин, которые исполнили главную песню телевизионного шоу 1978 года "Даллас".

УНИАН ранее сообщал о том, что Родман поддержал Ким Чен Ына, когда появились слухи о проблемах со здоровьем у северокорейского лидера.