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"Молюсь за него": легенда НБА высказался в поддержку Ким Чен Ына

15:34, 24 апреля 2020
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Слова легенды НБА приводит издание TMZ.

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«Надеюсь, что это всего лишь слухи. Надеюсь, я скоро все узнаю. Нам еще предстоит проделать очень много работы во взаимоотношениях США и КНДР. Если он чувствует себя плохо, я буду молиться за его скорейшее выздоровление для того, чтобы два моих друга - президент Трамп и маршал Ким могли продолжить путь к миру", - сказал Родман.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году Родман посетил КНДР и встретился с лидером страны Ким Чен Ыном. Тогда он рассказал журналистам, что едет в Пхеньян повидать друзей и не занимается освобождением задержанных в КНДР американцев. Также он отметил, что хочет «открыть дверь» в КНДР для президента США Дональда Трампа, но не стал говорить, знает ли миллиардер о его поездке. В посольстве США в Токио заявили, что Родман находится в КНДР с визитом как обычный гражданин.

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