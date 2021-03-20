В рамках заключительного этапа Кубка мира по биатлону в Эстерсунде прошла мужская гонка преследования.
Победителем стал норвежец Стурла Легрейд, который обошел соотечественника Йоханнеса Бе.
Перед решающей гонкой (масс-стартом 21 марта) Бе сохраняет желтую майку лидера, но после вычета худших гонок Легрейд обойдет конкурента на одно очко. Таким образом, в масс-старте Легрейду будет достаточно финишировать выше Бе, чтобы выиграть "Большой хрустальный глобус".
Лучший результат среди украинцев показал Дмитрий Пидручный. Он отыграл 21 позицию и финишировал 13-м. Другие украинцы также смогли улучшить свои позиции по сравнению со спринтом. Богдан Цымбал поднялся на 17 позиций, Антон Дудченко - на 11, а Артем Тищенко - на 7.
Кубок мира в Эстерсунде. Результаты мужской гонки преследования
1. Стурла Легрейд (Норвегия) - (1+0+1+0) 32:40,5
2. Йоханнес Тингнес Бе (Норвегия) - (0+0+0+3) +22,6
3. Лукас Хофер (Италия) - (1+0+2+1) +32,4...
13. Дмитрий Пидручный (Украина) - (0+0+1+2) +1:52,1
33. Богдан Цымбал (Украина) - (1+0+3+0) +3:31,0
37. Антон Дудченко (Украина) - (1+0+0+2) +3:58,2
50. Артем Тищенко (Украина) - (0+1+1+2) +4:39,3
Кубок мира по биатлону: десятый этап
- Десятый этап КМ по биатлону проходит с 19 по 21 марта: где и когда смотреть гонки.
- В женской спринтерской гонке украинки не смогли попасть в тридцатку лучших.
- В мужском спринте представители Украины также не показали высоких результатов.
- Женская гонка преследования завершилась победой норвежки, а лучшей среди украинок стала Елена Пидгрушная.
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