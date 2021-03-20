Стурла Легрейд выиграл гонку, а Дмитрий Пидручный совершил рывок на 13-е место.

В рамках заключительного этапа Кубка мира по биатлону в Эстерсунде прошла мужская гонка преследования.

Победителем стал норвежец Стурла Легрейд, который обошел соотечественника Йоханнеса Бе.

Перед решающей гонкой (масс-стартом 21 марта) Бе сохраняет желтую майку лидера, но после вычета худших гонок Легрейд обойдет конкурента на одно очко. Таким образом, в масс-старте Легрейду будет достаточно финишировать выше Бе, чтобы выиграть "Большой хрустальный глобус".

Лучший результат среди украинцев показал Дмитрий Пидручный. Он отыграл 21 позицию и финишировал 13-м. Другие украинцы также смогли улучшить свои позиции по сравнению со спринтом. Богдан Цымбал поднялся на 17 позиций, Антон Дудченко - на 11, а Артем Тищенко - на 7.

Кубок мира в Эстерсунде. Результаты мужской гонки преследования

1. Стурла Легрейд (Норвегия) - (1+0+1+0) 32:40,5

2. Йоханнес Тингнес Бе (Норвегия) - (0+0+0+3) +22,6

3. Лукас Хофер (Италия) - (1+0+2+1) +32,4...

13. Дмитрий Пидручный (Украина) - (0+0+1+2) +1:52,1

33. Богдан Цымбал (Украина) - (1+0+3+0) +3:31,0

37. Антон Дудченко (Украина) - (1+0+0+2) +3:58,2

50. Артем Тищенко (Украина) - (0+1+1+2) +4:39,3

Кубок мира по биатлону: десятый этап

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Автор: Антон Дударь