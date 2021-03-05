В рамках восьмого этапа Кубка мира по биатлону в чешском Нове Место состоялась мужская эстафета.
Сборной Украины в гонке не смог помочь один из лидеров команды Артем Прима, который пропустил эстафету из-за проблем с поясницей. Его заменил Богдан Цымбал. Также Украину представляли Артем Тищенко, Дмитрий Пидручный и Антон Дудченко.
Читайте также"Тварь ты, бл*ть": украинская биатлонистка показала сообщение от болельщика после своей неудачи в гонке (фото)Тищенко передал эстафету 14-м, Пидручный показал лучшее время на своем этапе, чисто отработал на огневых рубежах и поднял Украину на третью позицию. Далее Дудченко отправился на два штрафных круга и финишировал девятым, а Цымбал с одним штрафным кругом сохранил это место.
Победу в гонке одержала сборная Германии.
Кубок мира в Нове Место. Результаты мужской эстафеты
1. Германия (0+5) 1:12:28,1
2. Россия (0+8) +1:21,7
3. Норвегия (3+9) +1:33,2
4. Словения (0+8) +2:13,2
5. Франция (4+9) +2:14,7
6. Австрия (0+5) +2:17,0...
9. Украина (3+12) +4:03,3
Кубок мира по биатлону: восьмой этап
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