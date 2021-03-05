Сборная Украины приблизилась к медали только на одном этапе.

В рамках восьмого этапа Кубка мира по биатлону в чешском Нове Место состоялась мужская эстафета.

Сборной Украины в гонке не смог помочь один из лидеров команды Артем Прима, который пропустил эстафету из-за проблем с поясницей. Его заменил Богдан Цымбал. Также Украину представляли Артем Тищенко, Дмитрий Пидручный и Антон Дудченко.

Читайте также"Тварь ты, бл*ть": украинская биатлонистка показала сообщение от болельщика после своей неудачи в гонке (фото)Тищенко передал эстафету 14-м, Пидручный показал лучшее время на своем этапе, чисто отработал на огневых рубежах и поднял Украину на третью позицию. Далее Дудченко отправился на два штрафных круга и финишировал девятым, а Цымбал с одним штрафным кругом сохранил это место.

Победу в гонке одержала сборная Германии.

Кубок мира в Нове Место. Результаты мужской эстафеты

1. Германия (0+5) 1:12:28,1

2. Россия (0+8) +1:21,7

3. Норвегия (3+9) +1:33,2

4. Словения (0+8) +2:13,2

5. Франция (4+9) +2:14,7

6. Австрия (0+5) +2:17,0...

9. Украина (3+12) +4:03,3

Кубок мира по биатлону: восьмой этап

Восьмой этап КМ по биатлону проходит с 4 по 7 марта: где и когда смотреть гонки.

В женской эстафете сборная Украины была дисквалифицирована, но затем ей вернули четвертую позицию.

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Автор: Антон Дударь