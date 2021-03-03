С 4 по 7 марта в чешском Нове Место состоится восьмой этап Кубка мира по биатлону.
На этом этапе пройдет шесть гонок.
Расписание восьмого этапа
4 марта
17.00. Эстафета, женщины
Прямая трансляция: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", официальный сайт IBU
5 марта
16.15. Эстафета, мужчины
Прямая трансляция: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", официальный сайт IBU
6 марта
11.55. Спринт, женщины
Прямая трансляция: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 2", официальный сайт IBU
16.35. Спринт, мужчины
Прямая трансляция: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 2", официальный сайт IBU
7 марта
13.30. Гонка преследования, женщины
Прямая трансляция: "Суспільне спорт", "Eurosport 2", официальный сайт IBU
16.55. Гонка преследования, мужчины
Прямая трансляция: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 2", официальный сайт IBU
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Кубок мира по биатлону 2020-2021: общий зачет
- После семи этапов в общем зачете Кубка мира у мужчин лидирует Йоханнес Бе (871 очко). В тройке лучших - еще два представителя Норвегии: Стурла Легрейд (839) и Йоханнес Дале (720).
- У женщин общий зачет возглавляет норвежка Тирил Экхофф (803 очка). Далее идут шведка Ханна Эберг (765) и Марта Олсбе Ройселанд из Норвегии (759).
- Лучшими среди украинцев в общем зачете являются Артем Прима (26-е место) и Юлия Джима (23 место).
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