В рамках этапа в Чехии запланировано шесть гонок.

С 4 по 7 марта в чешском Нове Место состоится восьмой этап Кубка мира по биатлону.

На этом этапе пройдет шесть гонок.

Расписание восьмого этапа

4 марта

17.00. Эстафета, женщины

Прямая трансляция: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", официальный сайт IBU

5 марта

16.15. Эстафета, мужчины

Прямая трансляция: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", официальный сайт IBU

6 марта

11.55. Спринт, женщины

Прямая трансляция: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 2", официальный сайт IBU

16.35. Спринт, мужчины

Прямая трансляция: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 2", официальный сайт IBU

7 марта

13.30. Гонка преследования, женщины

Прямая трансляция: "Суспільне спорт", "Eurosport 2", официальный сайт IBU

16.55. Гонка преследования, мужчины

Прямая трансляция: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 2", официальный сайт IBU

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Кубок мира по биатлону 2020-2021: общий зачет

После семи этапов в общем зачете Кубка мира у мужчин лидирует Йоханнес Бе (871 очко). В тройке лучших - еще два представителя Норвегии: Стурла Легрейд (839) и Йоханнес Дале (720).

У женщин общий зачет возглавляет норвежка Тирил Экхофф (803 очка). Далее идут шведка Ханна Эберг (765) и Марта Олсбе Ройселанд из Норвегии (759).

Лучшими среди украинцев в общем зачете являются Артем Прима (26-е место) и Юлия Джима (23 место).

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Автор: Антон Дударь